Первая медаль Украины, Норвегия дальше лидер: результаты Олимпиады в Пекине 16 февраля

В Пекине на Олимпийских играх 16-го февраля разыграли 8 комплектов наград. Наконец пополнилась медальная копилка олимпийской сборной Украины.

Первую медаль для Украины на Играх в Пекине получил Александр Абраменко, сообщает 24 канал. Он получил "серебро" во фристайле.

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Благодаря Абраменко Украина попала в топ-25 медального зачета и занимает 23-ю строчку. При этом единоличным лидером является Норвегия, которая завоевала 28 наград – 13 золотых, 7 серебряных и еще 8 бронзовых.

Фристайл (слоупстайл, мужчины)

1. Александер Холл (США)

2. Николас Гепер (США)

3. Эспер Тьедер (Швеция)

Горнолыжный спорт (слалом, мужчины)

1. Клеман Ноэль (Франция)

2. Йоханнес Штрольц (Австрия)

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)

Биатлон (эстафета, женщины)

1. Швеция

2. ОКР

3. Германия

...

7. Украина

Стоит внимания Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Лыжные гонки (командный спринт, классический стиль, женщины)

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль)

2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг)

3. ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева)

Лыжные гонки (командный спринт, классический стиль, мужчины)

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо)

2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки)

3. ОКР (Александр Велунов, Александр Терентьев)

Фристайл (акробатика)

1. Гуанпу Ци (Китай)

2. Александр Абраменко (Украина)

3. Илья Буров (ОКР)

Шорт-трек (эстафета, 5000 м, мужчины)

1. Канада

2. Южная Корея

3. Италия

Шорт-трек (1500 м, женщины)

1. Чхой Мин Чон (Южная Корея)

2. Арианна Фонтана (Италия)

3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)