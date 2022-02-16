Першу медаль для України на Іграх у Пекіні здобув Олександр Абраменко, повідомляє 24 канал. Він здобув "срібло" у фристайлі.

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Завдяки Абраменку Україна потрапила у топ-25 медального заліку та посідає 23-у сходинку. Натомість одноосібним лідером є Норвегія, яка виборола 28 нагород – 13 золотих, 7 срібних та ще 8 бронзових.

Фристайл (слоупстайл, чоловіки)

1. Александер Хол (США)

2. Ніколас Гепер (США)

3. Єспер Тьєдер (Швеція)

Гірськолижний спорт (слалом, чоловіки)

1. Клеман Ноель (Франція)

2. Йоганнес Штрольц (Австрія)

3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія)

Біатлон (естафета, жінки)

1. Швеція

2. ОКР

3. Німеччина

...

7. Україна

Варте уваги Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

Лижні гонки (командний спринт, класичний стиль, жінки)

1. Німеччина (Катаріна Хенніг, Вікторія Карль)

2. Швеція (Майя Дальквіст, Йонна Сундлінг)

3. ОКР (Юлія Ступак, Наталія Непряєва)

Лижні гонки (командний спринт, класичний стиль, чоловіки)

1. Норвегія (Ерік Вальнес, Йоганнес Клебо)

2. Фінляндія (Ійво Нісканен, Йоні Мякі)

3. ОКР (Олександр Велунов, Олександр Терентьєв)

Фристайл (акробатика)

1. Гуанпу Ці (Китай)

2. Олександр Абраменко (Україна)

3. Ілля Буров (ОКР)

Шорт-трек (естафета, 5000 м, чоловіки)

1. Канада

2. Південна Корея

3. Італія

Шорт-трек (1500 м, жінки)

1. Чхой Мін Чон (Південна Корея)

2. Аріанна Фонтана (Італія)

3. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)