Першу медаль для України на Іграх у Пекіні здобув Олександр Абраменко, повідомляє 24 канал. Він здобув "срібло" у фристайлі.

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Завдяки Абраменку Україна потрапила у топ-25 медального заліку та посідає 23-у сходинку. Натомість одноосібним лідером є Норвегія, яка виборола 28 нагород – 13 золотих, 7 срібних та ще 8 бронзових.

1. Александер Хол (США)
2. Ніколас Гепер (США)
3. Єспер Тьєдер (Швеція)

1. Клеман Ноель (Франція)
2. Йоганнес Штрольц (Австрія)
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегія)

1. Швеція
2. ОКР
3. Німеччина
...
7. Україна

Варте уваги Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні

1. Німеччина (Катаріна Хенніг, Вікторія Карль)
2. Швеція (Майя Дальквіст, Йонна Сундлінг)
3. ОКР (Юлія Ступак, Наталія Непряєва)

1. Норвегія (Ерік Вальнес, Йоганнес Клебо)
2. Фінляндія (Ійво Нісканен, Йоні Мякі)
3. ОКР (Олександр Велунов, Олександр Терентьєв)

1. Гуанпу Ці (Китай)
2. Олександр Абраменко (Україна)
3. Ілля Буров (ОКР)

1. Канада
2. Південна Корея
3. Італія

1. Чхой Мін Чон (Південна Корея)
2. Аріанна Фонтана (Італія)
3. Сюзанне Схюлтінг (Нідерланди)