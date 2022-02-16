Первую медаль для Украины на Играх в Пекине получил Александр Абраменко, сообщает 24 канал. Он получил "серебро" во фристайле.

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Благодаря Абраменко Украина попала в топ-25 медального зачета и занимает 23-ю строчку. При этом единоличным лидером является Норвегия, которая завоевала 28 наград – 13 золотых, 7 серебряных и еще 8 бронзовых.

1. Александер Холл (США)
2. Николас Гепер (США)
3. Эспер Тьедер (Швеция)

1. Клеман Ноэль (Франция)
2. Йоханнес Штрольц (Австрия)
3. Себастьян Фосс-Солевог (Норвегия)

1. Швеция
2. ОКР
3. Германия
...
7. Украина

Стоит внимания Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

1. Германия (Катарина Хенниг, Виктория Карль)
2. Швеция (Майя Дальквист, Йонна Сундлинг)
3. ОКР (Юлия Ступак, Наталья Непряева)

1. Норвегия (Эрик Вальнес, Йоханнес Клебо)
2. Финляндия (Ийво Нисканен, Йони Мяки)
3. ОКР (Александр Велунов, Александр Терентьев)

1. Гуанпу Ци (Китай)
2. Александр Абраменко (Украина)
3. Илья Буров (ОКР)

1. Канада
2. Южная Корея
3. Италия

1. Чхой Мин Чон (Южная Корея)
2. Арианна Фонтана (Италия)
3. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)