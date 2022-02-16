Абраменко удержался в последний момент

Абраменко выполнял прыжок 5 винтов, но не смог справиться идеально. Александр чуть не потерял равновесие во время приземления, что могло лишить его шансов на медали.

Стоит внимания Российский спортсмен начал обниматься с Абраменко, который завоевал серебро на Олимпиаде-2022

К счастью, украинский фристайлист удержался на ногах. Но за финальную попытку ему снизили оценку до 116.60 баллов.

Александр выступил вторым, поэтому ждал результатов еще четырех спортсменов, которые могли его опередить. И превзойти украинца сумел только Ци Гуанпу из Китая.

В последний момент отобрать серебро у украинца пытался россиянин Илья Буров, однако он получил более низкую оценку.

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Абраменко завоевал серебро на Олимпиаде

33-летний Абраменко стал двукратным призером Олимпийских игр. Первую награду он получил на Играх в 2018 году, когда неожиданно выиграл золото.

Медаль на Играх в Пекине стала первой для Украины. Александр Абраменко стал вторым мультимедалистом в истории Украины на зимних Олимпиадах. Первой была биатлонистка Вита Семеренко.