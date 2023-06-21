С Металлистом и Карпатами, но без Львова: определились все участники Первой лиги 2023-2024
Источник:ПФЛ
Второй дивизион чемпионата Украины расширяется до 20 команд, которые будут играть в два этапа. Сезон будет стартовать в конце июля.
В конце июля этого года стартует чемпионат Украины во втором дивизионе. В прошлом сезоне в УПЛ путевки получили Полесье, Оболонь и ЛНЗ.
По теме Могут попробовать сыграть в мини-футбол: у Ингульца осталось в составе всего 5 футболистов
Тем самым определились все участники Первой лиги на сезон 2023-2024. Из УПЛ вылетели Ингулец, Металлист и Львов. Впрочем, последние заявку на участие не подали, поэтому пропустят этот турнир.
20 команд в Первой лиге
После годовой паузы возобновляются выступления в турнире Подолья, Левый Берег, Виктория и Агробизнес. Из Второй лиги поднялись Нива Бузова и Хуст. Поэтому во втором дивизионе сыграют 20 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы по географическому принципу:
|ГРУППА А
|ГРУППА Б
|
Агробизнес (Волочиск)
|Ингулец (Петрово)
Кремень (Кременчуг)
Диназ (Вышгород)
Металлург (Запорожье)
Полтава (Полтава)
Левый Берег (Киев)
Чернигов (Чернигов)
Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
Мариуполь (Мариуполь)
Виктория (Николаевка)
* – Металлист будет играть в Ужгороде, поэтому отнесен к группе А
Формат Первой лиги в два этапа
На первом этапе команды будут играть внутри своих групп в два круга – дома и на выезде (суммарно – 18 туров). Ожидается. что этот этап завершится к концу 2023 года.
Читайте также Возвращение после 20 лет: Мирон Маркевич официально возглавил львовские Карпаты
После этого последует разделение на "чемпионскую" группу и группу "за выживание". В первую попадут первые пять команд из каждой группы, в то время как во вторую – команды, которые займут 6-10 места.
При этом команды, до этого игравшие в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.
Участники Первой лиги на карте Украины / сайт ПФЛ
Таким образом, на втором этапе пять команд из группы А будут играть в два круга против пяти команд из группы Б (10 туров). Таким образом каждая команда проведет за сезон 28 матчей.
Первые два места из "чемпионской" группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3-4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13-14 позиции в элитном дивизионе.
Кто сыграет во Второй лиге
Также стал известен состав участников Второй лиги. В третьем по силе дивизионе сыграют 13 клубов, в том числе пять новых команд:
- Васт (Николаев)
- Дружба (Мировка)
- Звягель (Звягель)
- Кремень-2 (Кременчуг)
- Кудровка (Кудровка)
- Локомотив (Киев)
- Металлург-2 (Запорожье)
- Нива (Винница)
- Реал Фарма (Одесса)
- Скала 1911 (Стрый)
- Тростянец (Тростянец)
- Чайка (Петропавловская Борщаговка)
- ЮКСА (Киев)
Стоит знать Выжить любой ценой: Маркевич "поможет" Металлисту остаться на футбольной карте Украины
Они сыграют в два круга. Скорее всего первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой второго дивизиона.
Сезон в Первой лиге стартует 28 июля, тогда как во Второй лиге – 6 августа. ПФЛ также сообщила, что все матчи обоих турниров будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале организации.