С Металлистом и Карпатами, но без Львова: определились все участники Первой лиги 2023-2024

Второй дивизион чемпионата Украины расширяется до 20 команд, которые будут играть в два этапа. Сезон будет стартовать в конце июля.

В конце июля этого года стартует чемпионат Украины во втором дивизионе. В прошлом сезоне в УПЛ путевки получили Полесье, Оболонь и ЛНЗ.

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Тем самым определились все участники Первой лиги на сезон 2023-2024. Из УПЛ вылетели Ингулец, Металлист и Львов. Впрочем, последние заявку на участие не подали, поэтому пропустят этот турнир.

20 команд в Первой лиге

После годовой паузы возобновляются выступления в турнире Подолья, Левый Берег, Виктория и Агробизнес. Из Второй лиги поднялись Нива Бузова и Хуст. Поэтому во втором дивизионе сыграют 20 команд. На первом этапе они будут разделены на две группы по географическому принципу:

ГРУППА А ГРУППА Б Агробизнес (Волочиск)

Карпаты (Львов)

Нива (Тернополь)

Хуст (Хуст)

Эпицентр (Каменец-Подольский)

Буковина (Черновцы)

Подолье (Хмельницкий)

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Нива (Бузовая)

Металлист (Харьков)* Ингулец (Петрово)

Кремень (Кременчуг)

Диназ (Вышгород)

Металлург (Запорожье)

Полтава (Полтава)

Левый Берег (Киев)

Чернигов (Чернигов)

Горняк-Спорт (Горишни Плавни)

Мариуполь (Мариуполь)

Виктория (Николаевка)

* – Металлист будет играть в Ужгороде, поэтому отнесен к группе А

Формат Первой лиги в два этапа

На первом этапе команды будут играть внутри своих групп в два круга – дома и на выезде (суммарно – 18 туров). Ожидается. что этот этап завершится к концу 2023 года.

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После этого последует разделение на "чемпионскую" группу и группу "за выживание". В первую попадут первые пять команд из каждой группы, в то время как во вторую – команды, которые займут 6-10 места.

При этом команды, до этого игравшие в одной группе, не будут играть друг с другом на втором этапе. В турнирной таблице переносятся результаты их игр на первом этапе.



Участники Первой лиги на карте Украины / сайт ПФЛ

Таким образом, на втором этапе пять команд из группы А будут играть в два круга против пяти команд из группы Б (10 туров). Таким образом каждая команда проведет за сезон 28 матчей.

Первые два места из "чемпионской" группы напрямую выйдут в УПЛ, тогда как 3-4 места будут играть в плей-офф с клубами, которые займут 13-14 позиции в элитном дивизионе.

Кто сыграет во Второй лиге

Также стал известен состав участников Второй лиги. В третьем по силе дивизионе сыграют 13 клубов, в том числе пять новых команд:

Васт (Николаев)

Дружба (Мировка)

Звягель (Звягель)

Кремень-2 (Кременчуг)

Кудровка (Кудровка)

Локомотив (Киев)

Металлург-2 (Запорожье)

Нива (Винница)

Реал Фарма (Одесса)

Скала 1911 (Стрый)

Тростянец (Тростянец)

Чайка (Петропавловская Борщаговка)

ЮКСА (Киев)

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Они сыграют в два круга. Скорее всего первые два места напрямую выйдут в Первую лигу, а третье место будет играть в плей-офф с третьей с конца командой второго дивизиона.

Сезон в Первой лиге стартует 28 июля, тогда как во Второй лиге – 6 августа. ПФЛ также сообщила, что все матчи обоих турниров будут транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале организации.