Наприкінці липня цього року стартуватиме чемпіонат України у другому дивізіоні. Минулого сезону у УПЛ путівки здобули Полісся, Оболонь та ЛНЗ.

До теми Можуть спробувати зіграти у міні-футбол: в Інгульця залишилось у складі всього 5 футболістів

Тим чисом визначились всі учасники Першої ліги на сезон 2023-2024. Із УПЛ вилетіли Інгулець, Металіст та Львів. Втім останні заявку на участь не подали, тому пропустять цей турнір.

20 команд у Першій лізі

Після річної паузи поновлюють виступи у турнірі Поділля, Лівий Берег, Вікторія та Агробізнес. Натомість з Другої ліги піднялись Нива Бузова та Хуст. Тож у другому дивізіоні зіграють аж 20 команд. На першому етапі вони будуть поділені на дві групи за географічним принципом:

ГРУПА А ГРУПА Б Агробізнес (Волочиськ)

Карпати (Львів)

Нива (Тернопіль)

Хуст (Хуст)

Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

Буковина (Чернівці)

Поділля (Хмельницький)

Прикарпаття (Івано-Франківськ)

Нива (Бузова)

Металіст (Харків)* Інгулець (Петрове)

Кремінь (Кременчук)

Діназ (Вишгород)

Металург (Запоріжжя)

Полтава (Полтава)

Лівий Берег (Київ)

Чернігів (Чернігів)

Гірник-Спорт (Горішні Плавні)

Маріуполь (Маріуполь)

Вікторія (Миколаївка)

* – Металіст гратиме в Ужгороді, тому віднесений до групи А

Формат Першої ліги в два етапи

На першому етапі команди гратимуть всередині своїх груп у два кола – вдома та на виїзді (сумарно – 18 турів). Очікується. що цей етап завершиться до кінця 2023 року.

Читайте також Повернення після 20-ти років: Мирон Маркевич офіційно очолив львівські Карпати

Після цього відбудеться поділ на "чемпіонську" групу та групу "за виживання". У першу потраплять перші п'ять команд з кожної групи, тоді як у другу – команди, що займуть 6-10 місця.

При цьому команди, які до цього грали в одній групі, не гратимуть один з одним на другому етапі. У турнірну таблицю переносяться результати їх ігор на першому етапі.



Учасники Першої ліги на мапі України / сайт ПФЛ

Таким чином, на другому етапі п'ять команд з групи А гратимуть у два кола проти п'яти команд з групи Б (10 турів). Таким чином, кожна команда проведе за сезон 28 матчів.

Перші два місця з "чемпіонської" групи напряму вийдуть в УПЛ, тоді як 3-4 місця гратимуть у плей-офф із клубами, що посядуть 13-14 позиції в елітному дивізіоні.

Хто зіграє у Другій лізі

Також став відомий склад учасників Другої ліги. У третьому за силою дивізіоні зіграють 13 клубів, в тому числі п'ять нових команд:

Васт (Миколаїв)

Дружба (Мирівка)

Звягель (Звягель)

Кремінь-2 (Кременчук)

Кудрівка (Кудрівка)

Локомотив (Київ)

Металург-2 (Запоріжжя)

Нива (Вінниця)

Реал Фарма (Одеса)

Скала 1911 (Стрий)

Тростянець (Тростянець)

Чайка (Петропавлівська Борщагівка)

ЮКСА (Київ)

Варто знати Вижити будь-якою ціною: Маркевич "допоможе" Металісту залишитись на футбольній мапі України

Вони зіграють у два кола. Скоріш за все, перші два місця напряму вийдуть в Першу лігу, а третє місце гратиме у плей-офф з третьою з кінця командою другого дивізіону.

Сезон у Першій лізі стартуватиме 28 липня, тоді як у Другій лізі – 6 серпня. Також ПФЛ повідомила, що всі матчі обох турнірів будуть транслюватися у прямому ефірі на ютуб-каналі організації.