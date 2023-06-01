Львовские Карпаты провалили сезон в Первой лиге. Команда Андрея Тлумака заняла пятое место и не смогла подняться в УПЛ.

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Ожидается, что клуб простился с главным тренером после этого сезона. Долгое время в СМИ появлялись имена потенциальных наставников и одним из них был легендарный Мирон Маркевич.

И вот, наконец, "зелено-белые" объявили на официальном сайте о том, что Мирон Богданович подписал контракт с Карпатами. Срок действия соглашения не разглашается.

История Мирона Маркевича

Напомним, что Маркевич возглавлял "львов" четыре раза (1992-1995, 1996-1998, 2001-2002 и 2002-2004). Он дважды выводил Карпаты в финал Кубка Украины, а также принимал бронзу чемпионата.

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После последнего ухода из клуба он возглавлял Металлист, сборную Украины и Днепр. С харьковчанами Мирон Богданович был серебряным призером УПЛ и доходил до четвертьфинала Лиги Европы.

В Днепре тренер смог превзойти это достижение и стал финалистом ЛЕ. В финале 2015 года "бело-голубые" уступили Севилье. С 2016 года Маркевич не возглавлял ни один клуб.