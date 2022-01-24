Перестаньте слушать эту чушь, – Джошуа злится из-за слухов об отказе драться с Усиком
Источник:твиттер Майкла Бенсона
Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF Энтони Джошуа злится из-за фейков. Олимпийского чемпиона возмутила информация, что он готов отказаться от реванша с Александром Усиком.
Британские СМИ сообщили, что Джошуа может взять 15 миллионов фунтов стерлингов отступных и отказаться от боя с Усиком. Это вроде бы позволит украинцу встретиться с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.
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Британский боксер возмущен этими слухами и заявил, что не давал интервью. Джошуа убеждает, что не подписывал таких контрактов.
Откуда этот человек получил эту информацию? Я слышал, как люди говорят, что Эй Джей возьмет 15 миллионов фунтов. Я не подписывал контракт, я не видел его,
– заявил британец.
Боксер призвал болельщиков не слушать чушь и заверил, что он принимает взвешенные решения на каждом этапе.
"Перестаньте слушать эту чушь, пока она не исходит от меня. Я человек, который управляет своей судьбой, это мое дело. Я человек, который занимается своим бизнесом.
Я умный человек и принимаю взвешенные решения на каждом этапе. Не слушайте чепухи из других источников. Если я скажу тебе что-то, ты поймешь, что это правда", – резюмировал Джошуа.
Красюк подтвердил переговоры об отступных для Джошуа
- Александр Красюк, промоутер Усика, в комментарии ютуб-каналу Boxing Social подтвердил, что обсуждал с командой Джошуа отступные для боксера. По его словам, разговоры начались в декабре 2021-го года.
- Кроме того, промоутер Усика рассказал о переговорах о бое с Тайсоном Фьюри. Команды не прочь организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира.
- Эдди Хирн, промоутер британца, заявил в комментарии Sky Sports, что 25-го января обсудит с Джошуа планы на будущее.
- По предварительной информации, Усик и Джошуа имеют время до 25-го апреля, чтобы договориться о реванше. Об этом говорил промоутер Красюк.