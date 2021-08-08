Переписала историю гребли: Лузан – знаменосец Украины на церемонии закрытия Олимпиады

Олимпийские игры-2020 подходят к своему завершению. 8 августа состоится официальная церемония закрытия в Токио, где украинский флаг будет нести украинская спортсменка Людмила Лузан, которая принесла Украине две награды.

Флаг в руках двукратного призера Олимпиады

Украинские спортсмены завершили свои выступления на японской земле. На Олимпийских играх Украина получила 19 наград. 8 августа в 14:00 по киевскому времени начнется официальная церемония закрытия Олимпиады-2020.

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Нести "сине-желтый" флаг доверили двукратному олимпийскому призеру по гребле Людмиле Лузан.

24-летняя украинка на японской воде завоевала "бронзу" на дистанции 200 метров (каноэ-одиночка) и "серебро" в каноэ-двойке в паре с Анастасией Четвериковой (500 метров).

Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно. Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны. С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады. Я очень счастлива,

– рассказала Лузан.