Переписала историю гребли: Лузан – знаменосец Украины на церемонии закрытия Олимпиады
Источник:НОК Украины
Олимпийские игры-2020 подходят к своему завершению. 8 августа состоится официальная церемония закрытия в Токио, где украинский флаг будет нести украинская спортсменка Людмила Лузан, которая принесла Украине две награды.
Флаг в руках двукратного призера Олимпиады
Украинские спортсмены завершили свои выступления на японской земле. На Олимпийских играх Украина получила 19 наград. 8 августа в 14:00 по киевскому времени начнется официальная церемония закрытия Олимпиады-2020.
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Нести "сине-желтый" флаг доверили двукратному олимпийскому призеру по гребле Людмиле Лузан.
24-летняя украинка на японской воде завоевала "бронзу" на дистанции 200 метров (каноэ-одиночка) и "серебро" в каноэ-двойке в паре с Анастасией Четвериковой (500 метров).
Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно. Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны. С нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады. Я очень счастлива,
– рассказала Лузан.
- Напомним, что на церемонии открытия государственные флаги несли сразу по два знаменосца – женщина и мужчина. От Украины флаг несли чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин, а также 3-кратная призерка Олимпийских игр Елена Костевич. Елена в Токио получила свою четвертую олимпийскую медаль – "бронзу".