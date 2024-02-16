Хорватский боксер Агрон Смакичи стал тем человеком, из-за которого перенесли “Бой века” между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. В злосчастном спарринге 33-летний боец нанес рассечение “Цыганскому королю”.

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Фьюри дошутился

Смакичи своими габаритами напоминает украинского боксера. Поэтому команда Фьюри специально пригласила его в тренировочный лагерь. Очевидно, что кроме ударов "Цыганский король" решил проверить на Смакичи свои шутки. Сразу скажем – получилось не очень.

Хорватский боксер вспомнил, как перед спаррингом Фьюри насмехался над ним, "тыкаясь в его зад своим пахом".

"Он сделал это, но это была шутка, и я не воспринял ее всерьез. Я не разозлился, потому что он смеялся, он забавный. Он комик.

Да, это заставило меня стать немного серьезнее, я хотел показать ему, что у меня есть. Но это был чистый удар, и удар локтем был нанесен не специально, я просто пытался провести лучшие раунды и показать ему, что я заслуживаю уважения.

Я получил это уважение в спарринге, а после он сказал: "Замечательный спарринг, происходят несчастные случаи, все до этого было прекрасно", – рассказал Смакичи.

Злополучный спарринг Фьюри и Смакичи: смотрите видео

Напомним, что многие эксперты усомнились в появлении травмы накануне боя. Сразу появилось немало конспирологических теорий.

Впрочем, лучше всего сказал Александр Усик. Украинский боксер рассказал, что Фьюри поплатился из-за своего разгильдяйства.

К слову. Бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая 2024 года. В контракте на поединок прописан пункт об обязательном реванше.