Хорватський боксер Агрон Смакічі став тією людиною, через яку перенесли "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У злощасному спарингу 33-річний боєць завдав розсічення "Циганському королю".

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Ф'юрі дожартувався

Смакічі своїми габаритами нагадує українського боксера. Тож команда Ф'юрі спеціально запросила його у тренувальний табір. Очевидно, що крім ударів "Циганський король" вирішив перевірити на Смакічі свої жарти. Відразу скажемо – вийшло не дуже.

Хорватський боксер пригадав, як перед спарингом Ф'юрі глузував над ним, "тикаючись у його зад своїм пахом".

"Він зробив це, але це був жарт, і я не сприйняв його серйозно. Я не розлютився, тому що він сміявся, він кумедний. Він комік.

Так, це змусило мене стати трохи серйознішим, я хотів показати йому, що в мене є. Але це був чистий удар, і удар ліктем був нанесений не спеціально, я просто намагався провести найкращі раунди і показати йому, що я заслуговую на повагу.

Я отримав цю повагу в спарингу, а після він сказав: "Чудовий спаринг, відбуваються нещасні випадки, все до цього було чудово", – розповів Смакічі.

Злощасний спаринг Ф'юрі та Смакічі: дивіться відео

Нагадаємо, що багато експертів засумнівалися у появі травми напередодні бою. Одразу з'явилося чимало конспірологічних теорій.

Втім, найкраще сказав Олександр Усик. Український боксер розповів, що Ф'юрі поплатився через своє нехлюйство.

До слова. Бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня 2024 року. У контракті на поєдинок прописаний пункт про обов'язковий реванш.