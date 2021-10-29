Поддержка от лидера команды

Если дела у Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов обстоят хорошо, то во внутреннем чемпионате наступила черная полоса по неудачам. Команда в течение четырех матчей подряд не знает вкуса побед, а в Кубке лиги "красные дьяволы" вообще вылетели еще на стадии третьего круга от Вест Хэма (0:1).

Футболисты Футболисты Манчестер Юнайтед резко обвинили Сульшера в неудачных результатах

После провального матча с Ливерпулем, завершившегося победой подопечных Юргена Клоппа 0:5, Криштиану Роналду решил собрать всех партнеров по команде для разговора. Звездный нападающий призвал других игроков МЮ поддержать главного тренера Уле Гуннара Сульшера.

Отметим, что несколько футболистов не понимают политику Сульшера, которую он хочет поставить команде. Также игроки не понимают, чем руководствуется наставник при выборе состава на матче.

Манчестер Юнайтед после 9 туров занимает всего 7 место в таблице АПЛ. Команда получила 14 очков.

В Лиге чемпионов клуб лидирует в группе F, в его активе – 6 пунктов.

Напомним, что Роналду вернулся в МЮ после 12-летней паузы. Криштиану в сезоне-2021/2022 отыграл в футболке английского клуба 10 матчей, в которых забил 6 голов.

Карьера Сульшера в Манчестер Юнайтед