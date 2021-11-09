По информации источника, португальский форвард МЮ вернулся в клуб ради побед и ему совсем не хочется играть в Лиге Европы, евротурнире, который считается вторым по значимости после Лиги чемпионов.

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На данный момент Манчестер Юнайтед занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе манкунианцев 17 набранных очков в 11 матчах.

Что известно о переходе Роналду