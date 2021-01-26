Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко готов подписать новый контракт с "горняками", но с улучшенными условиями. Игрок требует большую зарплату.

Источник: Meta-ratings.com.ua

Шахтер уже ведет переговоры относительно нового контракта Виктора Коваленко. Игрок сборной Украины готов остаться в клубе, но требует от руководства дончан пересмотреть его условия соглашения. Полузащитник хочет добиться повышения зарплаты, которая будет близка к той, которую получают бразильские легионеры в Шахтере.

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Требования Коваленко

Сейчас Виктор зарабатывает больше, чем 50% игроков состава "горняков". Интересно, что первое предложение донецкого клуба не устроило лидера команды. Виктор считает такие условия для него неадекватными из-за того, что новые игроки, которые еще ничего не сделали для клуба, получают значительно больше.

Ранее сообщалось, что Коваленко подписал предварительный контракт с итальянской Аталантой, за которую выступает Руслан Малиновский. Действующее соглашение футболиста с Шахтером истекает летом 2021 года.

В этом сезоне игрок провел в футболке "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых 4 раза отметился в воротах соперников. Всего за донецкий клуб провел 200 поединков, в которых забил 32 гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.