Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко готовий підписати новий контракт з "гірниками", але за покращеними умовами. Гравець вимагає більшу зарплату.

Джерело: Meta-ratings.com.ua

Шахтар вже веде перемовини щодо нового контракту Віктора Коваленка. Гравець збірної України готовий залишитись у клубі, але вимагає від керівництва донеччан переглянути його умови угоди. Півзахисник хоче добитись підвищення зарплати, яка буде наближеною до тієї, яку отримують бразильські легіонери у Шахтарі.

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Вимоги Коваленка

Зараз Віктор заробляє більше, ніж 50% гравців складу "гірників". Цікаво, що перша пропозиція донецького клубу не влаштувала лідера команди. Віктор вважає такі умови для нього неадекватними через те, що нові гравці, які ще нічого не зробили для клубу, отримують значно більше.

Раніше повідомлялось, що Коваленко підписав попередній контракт з італійською Аталантою, за яку виступає Руслан Маліновський. Чинна угода футболіста з Шахтарем спливає влітку 2021 року.

У цьому сезоні гравець провів у футболці "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, у яких 4 рази відзначався у воротах суперників. Загалом за донецький клуб провів 200 поєдинків, у яких забив 32 голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро.