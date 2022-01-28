Переговоры продолжаются: Шевченко все еще может возглавить сборную Польши

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша подтвердил информацию, что они ведут переговоры с Андреем Шевченко. Он также рассказал о контракте украинца с Дженоа.

Шевченко продолжает переговоры с Дженоа

Кулеша отрицает информацию, что Шевченко не удалось договориться с Дженоа о расторжении контракта. Также он заверил, что переговоры с украинцем продолжаются.

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Обе стороны все еще ведут переговоры,

– сказал поляк.

В Польше впервые публично признали, что польский футбольный союз рассматривает кандидатуру 45-летнего украинца на должность главного тренера национальной команды.

Глава ПФС дал понять, что такое назначение еще может произойти, однако времени на решение вопроса с итальянским клубом остается все меньше.

Отмечается, что Кулеша сейчас находится в Турции, где пытается завершить отбор нового тренера для польской сборной, имя которого должны объявить 31 января. Если Шевченко все же не договорится с "Дженоа", то, вероятно, команду возглавит Адам Навалка.

Также в СМИ сообщают, что в Дженоа знают о переговорах Шевченко с ПФС, поэтому не хотят удовлетворять его требования.

В итальянском клубе хотят разрешить Шевченко тренировать сборную Польши, но в то же время – не платить ему компенсацию.

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