"Перегибает палку": биатлонист раскритиковал Цербе-Несину, набросившуюся на Дериземлю
Источник:фейсбук Валентины Цербе-Несиной
Биатлонист юниорской сборной Украины Марк Козак вступился за Андрея Дериземлю. Первый призер Олимпиады независимой Украины Валентина Цербе-Несина обвинила бывшего биатлониста в измене.
Казак: Заработать популярность при обливании кого-то грязью – это низко
19-летний биатлонист Марк Козак стал на сторону двукратного бронзового призера чемпионата мира. Юниор заметил, что Валентина Цербе-Несина уже не в первый раз критикует других.
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Валентина всегда перегибает палку в разговоре с другими, это уже не первый раз. Заработать популярность и быть супер-пупер блогером на фейсбуке при обливании кого-то грязью – это низко,
– написал Казак.
Кто такой Марк Козак
- Марк Козак – биатлонист из Чернигова.
- В сезоне 2021/2022 провел несколько гонок на чемпионате Украины. Самым высоким достижением стало второе место в эстафете в Буковеле.
- Еще раз поднимался в топ-10 в гонке преследования.
Скандал между Цербе-Несиной и Дериземлей
Первый призер Олимпиады независимой Украины раскритиковала поступок Андрея Дериземли. Она заявила, что бывший биатлонист покинул Чернигов, перебравшись в более безопасное место.
Впоследствии на своей странице в фейсбуке она добавила, что только на 46-й день войны ей впервые позвонил по телефону Дериземля.
После чего Цербе-Несина получила на "орехи". Бывший капитан мужской сборной Украины ответил на обвинения, намекнув на ложь Цербе-Несиной. По его словам, он ни разу не получал звонки от Валентины.
Уроженец Чернигова заявил, что Цербе-Несина завидует его достижениям и достаточно времени, чтобы обливать грязью, когда сама находится в безопасном месте.