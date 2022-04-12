Козак: Заробити популярність при обливанні когось брудом – це низько
19-річний біатлоніст Марк Козак став на бік дворазового бронзового призера чемпіонату світу. Юніор зауважив, що Валентина Цербе-Несіна вже не вперше критикує інших.
До теми Обливаєш усіх брудом, – Дериземля відповів на звинувачення Цербе-Несіної у зраді
Пані Валентина завжди перегинає палку в розмові до інших, це вже не перший раз. Заробити популярність та бути супер-пупер блогером на фейсбуці при обливанні когось брудом – це низько,
– написав Козак.
Хто такий Марк Козак
- Марк Козак – біатлоніст із Чернігова.
- У сезоні-2021/2022 провів декілька гонок на чемпіонаті України. Найвищим досягненням стало друге місце в естафеті у Буковелі.
- Ще одного разу підіймався у топ-10 у гонці переслідування.
Скандал між Цербе-Несіною та Дериземлею
Перша призерка Олімпіади незалежної України розкритикувала вчинок Андрія Дериземлі. Вона заявила, що колишній біатлоніст покинув Чернігів, перебравшись у безпечніше місце.
Згодом на своїй сторінці у фейсбуці вона додала, що лише на 46-й день війни їй вперше зателефонував Дериземля.
Після чого Цербе-Несіна отримала на "горіхи". Колишній капітан чоловічаї збрної України відповів на звинувачення, натякнувши на брехню Цербе-Несіної. За його словами, він жодного разу не отримував дзвінків від Валентини.
Уродженець Чернігова заявив, що Цербе-Несіна заздрить його здобуткам та має достатньо часу, щоб обливати брудом, коли сама перебуває у безпечному місці.