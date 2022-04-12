Казак: Заработать популярность при обливании кого-то грязью – это низко

19-летний биатлонист Марк Козак стал на сторону двукратного бронзового призера чемпионата мира. Юниор заметил, что Валентина Цербе-Несина уже не в первый раз критикует других.

К теме Обливаешь всех грязью, – Дериземля ответил на обвинение Цербе-Несиной в измене

Валентина всегда перегибает палку в разговоре с другими, это уже не первый раз. Заработать популярность и быть супер-пупер блогером на фейсбуке при обливании кого-то грязью – это низко,

– написал Казак.

Кто такой Марк Козак

Марк Козак – биатлонист из Чернигова.

В сезоне 2021/2022 провел несколько гонок на чемпионате Украины. Самым высоким достижением стало второе место в эстафете в Буковеле.

Еще раз поднимался в топ-10 в гонке преследования.

Скандал между Цербе-Несиной и Дериземлей

Первый призер Олимпиады независимой Украины раскритиковала поступок Андрея Дериземли. Она заявила, что бывший биатлонист покинул Чернигов, перебравшись в более безопасное место.

Впоследствии на своей странице в фейсбуке она добавила, что только на 46-й день войны ей впервые позвонил по телефону Дериземля.

После чего Цербе-Несина получила на "орехи". Бывший капитан мужской сборной Украины ответил на обвинения, намекнув на ложь Цербе-Несиной. По его словам, он ни разу не получал звонки от Валентины.

Уроженец Чернигова заявил, что Цербе-Несина завидует его достижениям и достаточно времени, чтобы обливать грязью, когда сама находится в безопасном месте.