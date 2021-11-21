Обращение Фьюри к Усику

Тайсона Фьюри спросили, готов ли он встретиться с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александром Усиком. "Цыганский король" ответил в привычном для себя стиле.

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Тайсон заявил, что Усик слишком маленький. Следовательно, Фьюри обещает переехать 34-летнего украинца, как грузовик.

Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку. Я его перееду, как грузовик, как это было с Деонтеем Уайлдером. Но потом я сдам назад и снова его перееду. Вот что я с ним сделаю. Он слишком мелкий,

– заявил Тайсон.

Усик – Фьюри: что известно о бое

Осенью 2021 года оба боксера провели титульные поединки. Сначала Усик неожиданно побил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

Впоследствии на ринг вернулся и Тайсон Фьюри, который нокаутировал Деонтея Уайлдера. После этого в боксерских кругах начали обсуждать встречу Усика и Фьюри.

Украинец и британец могут определить абсолютного чемпиона мира. Но проблема в том, что Усик обязан дать реванш Джошуа.

У Тайсона также есть обязательный соперник – британец Диллиан Уайт. Однако Фьюри не хочет драться с Диллианом.