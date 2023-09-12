12 сентября в соцсети Дмитрия Ризныка появилась ужасная новость – за независимость Украины погиб его брат Сергей. Футболист донецкого клуба взбудоражил своих подписчиков прощальными словами к брату.

Читайте также Навсегда в строю: на войне погиб мастер спорта Александр Котынин

Ризнык: Родненький, для тебя война кончилась

Голкипер Шахтера рассказал, что именно Сергей вырастил его и всегда был тем человеком, который был рядом в радостных и плохих моментах в жизни. Дмитрий назвал своего старшего брата своей опорой, ушедшей из этого мира, но в роли Героя Украины.

Родненькая, для тебя война кончилась. Мне больно и страшно осознавать, что ты ушел, но пошел Героем. Ты меня вырастил! Всегда был моей опорой! Всегда был рядом, когда было хорошо и плохо! И будешь рядом теперь навсегда! Люблю тебя, спи спокойно! Слава Украине! Героям Слава,

– написал в посту вратарь дончан.

Донецкий Шахтер первым выразил свои соболезнования Дмитрию и его семье по поводу смерти старшего брата.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования семье и близким Сергея Ризныка, отдавшего свою жизнь за независимость и свободу Украины. Навсегда герой нашей страны!

Суспільне сообщило, что младший сержант Сергей Ризнык, бывший в 1989 году рождения, проживал в Полтаве. Старший брат Дмитрия Ризныка погиб 7 сентября из-за минно-взрывной травмы, полученной вблизи села Новоегоровка Луганской области.

Это уже второе жуткое известие по футбольному кругу за последние сентябрьские дни. 6 сентября стало известно о смерть на фронте Юрия Дятлюка – брат защитника киевского Динамо и сборной Украины Александра Тимчика. Боец погиб еще 3 августа, но о его гибели сообщили только спустя месяц.

Напомним, что после 24 февраля 2022 года в Украине был создан специальный сайт "Ангелы спорта", где публикуется краткая информация о спортсменах, погибших в результате полномасштабной войны против России.