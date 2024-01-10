Про важку втрату в родині 18-річного гравця юнацької команди повідомила пресслужба донецького Шахтаря. Трагічна подія сталася на Бахмутському напрямку.
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Жахлива втрата в родині гравця "гірників"⠀
Сергій Миколайович був затятим прихильником клубу, за який грає його син, тому на війні мав позивний "Шахтар". Він боронив нашу країну на одній з найгарячіших ділянок фронту, але, на жаль, повертається додому на щиті. Йому був 51 рік.
Сім'я Огаркових родом із Донеччини з містечка Добропілля. Микола Огарков знаходиться в системі Шахтаря з 13 років. Він випустився з академії "гірників" і наразі є одним з лідерів юнацького складу донеччан і гравцем юнацької збірної України.
Футболіст у сезоні-2023/2024 провів 13 матчів у юнацькому чемпіонаті України та 6 поєдинків у юнацькій лізі УЄФА.
Нагадаємо, що це вже не перша втрата на фронті в шахтарівській родині. У вересні загинув рідний брат Дмитра Різника, який боронив Україну поблизу села Новоєгорівка Луганської області.