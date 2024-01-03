Павший воин с апреля 2022 года считался без вести пропавшим после боев на Изюмском направлении. В конце того же года мать Артема рассказывала, что ей удалось узнать, что он находится в плену.

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Трагическая новость, оборвавшая надежду

После многих месяцев неопределенности и поисков родными и друзьями любой дополнительной информации об Артеме Хане, все же появилось известие, что, к сожалению, парень покинул поле боя на щите. Ему был всего 21 год.

До полномасштабного вторжения украинский воин в Николаеве занимался боксом и смешанными единоборствами. Был воспитанником СДЮСШОР-6.

На войне выполнял боевые задания в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В апреле 2024 года ему могло исполниться 23 года, однако этого не произошло и украинский защитник присоединился к числу "ангелов спорта", которых сейчас уже более 400.

Напомним, что также недавно на фронте погибли еще 2 представителя из мира бокса. Ими стали Андрей Ярчевский с позывным "Нокаут" и рефери Эльчин Мурадов, оба они были уроженцами Броваров.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...