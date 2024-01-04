Трагическое событие произошло 27 декабря во время боя в Авдеевке. К сожалению, из него украинский воин вернулся домой на щите.

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Что известно о Ростиславе Терещенко

Ростислав Терещенко защищал Украину в составе 3 полка Сил специальных операций. До полномасштабного вторжения не пропускал матчи любимого Динамо. Павший воин с позывным "Джерри" был одним из самых преданных болельщиков команды.

Долгое время он был активным представителем фанатской трибуны Динамо. Почти никогда не пропускал игры любимой команды и даже пробил "Золотой сезон", всегда поддерживая команду на секторе.

"Золотым" называют сезон, в котором фанат посетил все официальные матчи команды (домашние, выездные, перенесенные и сыгранные на нейтральном поле).

После начала войны в 2014 году, когда Ростиславу было всего 19 лет, он присоединился к рядам "Азова", где 3 года учился снайперскому делу. 24 февраля 2022 встретил в гражданском статусе, однако сразу присоединился к рядам 4-го батальона роты особого назначения НГУ, а после присоединился к 3-му полку ССО.

Редакция 24 Канала соболезнует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую унесенную жизнь украинца. Вечная память...