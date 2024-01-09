Полеглий воїн був із села Горішні Шерівці. У цивільному житті працював у Асоціації футболу Чернівецької області, судив матчі місцевих команд та зробив вагомий внесок у популяризацію дитячо-юнацького футболу Буковини.

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Безборотько навіки став "Янголом спорту"

Володимир Безборотько загинув на Запорізькому напрямку, виконуючи оперативне завдання. Про сумну звістку повідомила Асоціація футболу Чернівецької області.

Жахлива новина для всієї футбольної спільноти Буковини та для всіх, хто знав цього чудового щирого, світлого, справжнього, відкритого для світу хлопця, хорошого друга та самовідданого футбольного арбітра, люблячого сина та брата, героя України… Клята війна з рашистами забрала життя нашого друга Володимира Безборотька…

Невимовно боляче та неможливо повірити… Щирі співчуття родині Володимира, щирі співчуття його друзям, колегам – усім, хто його знав… Це дійсно важка і жорстока втрата… Але Ти, Вовчику, назавжди залишишся з нами, у наших серцях і душах. Герої не вмирають!" – йдеться у повідомленні.



Володимир Безборотько у цивільному житті був рефері / Фото з видання "Молодий буковинець"

У Горішньошеровецькому опорному ЗЗСО І-ІІІ ступенів, де навчався Володимир Безборотько також шоковані через трагічну подію. Його згадують, як щиру та цілеспрямовану людину, яка завжди усміхалася та була привітною з іншими.

Нагадаємо, що на початку січня стало відомо про ще дві жахливі новини з фронту для української спортивної спільноти. Навіки "Янголами спорту" стали фанат київського Динамо Ростислав Терещенко та боксер з Миколаєва Артем Хан.

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