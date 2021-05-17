Функционер отметил, что игрокам Миная на телефон пришли сообщения со счетом игры.

К слову Клуб УПЛ избежит расформирования и будет играть в Первой лиге

Я владею не всей информацией, но некоторые СМИ приписали Севидову главную роль в этой ситуации. Но, заметьте, меня не было ни на стадионе, ни в раздевалке. Накануне игры с Шахтером футболистам Миная начали приходить смс-ки, в которых говорилось, что ужгородская команда проигрывает, и с определенным счетом. В результате ребята возмутились и решили вообще не выходить на поле,

– рассказал Севидов.

"Президент Миная сразу же позвонил в УПЛ Евгению Дикому, и в УАФ Франческо Барашки, и подробно рассказал о том, что происходит, а также попросил перенести матч на следующий день. Но, как выяснилось, переносить игру было некуда. Я не знаю, как руководство УПЛ уговорило футболистов Миная выйти на поле, но игроки бились за свою честь", – подытожил он.

Минай едва не сорвал матч