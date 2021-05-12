Руководство Миная приняло решение сократить бюджет команды, ряд ключевых игроков покинут закарпатский коллектив, но клуб продолжит существование в Первой лиге.

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Точно не будут защищать цвета Миная Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снежко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.

Стоит отметить, что высокие шансы на выход из Второй лиги имеет еще один закарпатский клуб – Ужгород.

Интересно. Минай получил статус профессионального клуба в 2018 году. За два года они сумели добраться до высшего дивизиона.