Функціонер зазначив, що гравцям Минаю на телефон прийшли повідомлення з рахунком гри.
До слова Клуб УПЛ уникне розформування і буде грати в Першій лізі
Я володію не всією інформацією, але деякі ЗМІ приписали Севідову головну роль в цій ситуації. Але, зауважте, мене не було ні на стадіоні, ні в роздягальні. Напередодні гри з Шахтарем футболістам Миная почали приходити смс-ки, в яких говорилося, що ужгородська команда програє, і з певним рахунком. В результаті хлопці обурилися і вирішили взагалі не виходити на поле,
– розповів Севідов.
"Президент Миная відразу ж подзвонив в УПЛ Євгену Дикому, і в УАФ Франческо Баранці, і докладно розповів про те, що відбувається, а також попросив перенести матч на наступний день. Але, як з'ясувалося, переносити гру було нікуди. Я не знаю, як керівництво УПЛ умовило футболістів Миная вийти на поле, але гравці билися за свою честь", – підсумував він.
Минай ледь не зірвав матч
- Матч 25-го туру чемпіонату України сезону 2020/21 Минай – Шахтар був на межі зриву. Гравці Миная відмовлялися виходити на поле, однак в підсумку змінили своє рішення.
- Шахтар через дивні дій суперників двічі проводив розминку на полі НСК "Олімпійський". А ось Минай і зовсім розминався в підтрибунному приміщенні.
- Матч завершився з рахунком 4:0 на користь Шахтаря. За підсумками цієї гри Минай вилетів у Першу лігу. Пізніше з'явилася інформація, що керівництво закарпатського клубу може розформувати команду після закінчення сезону.