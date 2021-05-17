Функціонер зазначив, що гравцям Минаю на телефон прийшли повідомлення з рахунком гри.

До слова Клуб УПЛ уникне розформування і буде грати в Першій лізі

Я володію не всією інформацією, але деякі ЗМІ приписали Севідову головну роль в цій ситуації. Але, зауважте, мене не було ні на стадіоні, ні в роздягальні. Напередодні гри з Шахтарем футболістам Миная почали приходити смс-ки, в яких говорилося, що ужгородська команда програє, і з певним рахунком. В результаті хлопці обурилися і вирішили взагалі не виходити на поле,

– розповів Севідов.

"Президент Миная відразу ж подзвонив в УПЛ Євгену Дикому, і в УАФ Франческо Баранці, і докладно розповів про те, що відбувається, а також попросив перенести матч на наступний день. Але, як з'ясувалося, переносити гру було нікуди. Я не знаю, як керівництво УПЛ умовило футболістів Миная вийти на поле, але гравці билися за свою честь", – підсумував він.

Минай ледь не зірвав матч