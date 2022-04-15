Підтримка від організаторів турніру

15 – 16 квітня жіноча збірна України зіграє проти суперниць із США. Поєдинки відбудуться у Ешвіллі. Однак не обійшлось без добрих справ на потреби України.

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Організатори змагань запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (з англійської – "Теніс грає заради миру") на підтримку України. Усі кошти будуть витрачені на гуманітарну допомогу українській державі.

Наразі вже зібрано дуже солідну суму у розмірі 940 тисяч доларів. До позначки в 1 мільйон доларів залишилось дозбирати лише 60 тисяч.

Перед початком турніру команда США заявила, що підтримує Україну у такий непростий для країни час.

Зміни у складі збірної України та розклад матчів

Нагадаємо, що українська збірна зіграє проти американок не своїм найсильнішим складом. Еліна Світоліна та Марта Костюк вимушено пропускають матчі через травми.

Натомість за національну команду зіграють – Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та сестри Кіченок.