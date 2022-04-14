Завацкая: Корт – это единственное место, где ты можешь сейчас нормально жить

Украинская теннисистка Катарина Завацкая рассказала о настое команды. По ее словам, украинки сплотились как никогда.

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В команде все хорошо, стараемся фокусироваться на матче насколько это сейчас возможно. Иногда после прочтения новостей это делать крайне сложно, но мы стараемся оставаться на позитиве. Безусловно, помогает то, что мы сейчас в команде и все вместе. Мы можем поддержать друг друга, поделиться. Думаю, мы сможем хорошо подготовиться к матчу в пятницу и в субботу,

– отметила теннисистка.

За событиями в стране девушки активно следят. Теннисистка отмечает, что корт – это единственное место, где они могут отвлечься. Спортсменки постоянно в связи со своими родными оставшихся в Украине.

"Мы все начинаем день с того, что проверяем телефоны, созваниваемся с родственниками в Украине и от того, что они скажут, так уходит наш день. Сейчас, как бы это страшно ни звучало, все привыкли к тому, что, несмотря на войну, нужно что-то делать, надо играть... Корт – это единственное место, где ты можешь сейчас нормально жить, просто фокусируясь на теннисном мячике... Настроение, конечно... Иногда накрывает. ночь не спала, меня всю трясло и я ничего не могла с этим поделать.

Я смогла восстановиться – организм хорошо сработал и я очень рада, что я сейчас хорошо физически и нет каких-то проблем. В команде все же легче переносить, к тому же мы много времени провели вместе в Чарльстоне с Людой и Надей Киченок. Так что наш командный дух он очень помогает", – сказала Завальская.

О реакции россиян и белорусов

Катарина рассказала о знакомых реакции российских и белорусских теннисистов на военное вторжение войск РФ в Украину.

Тех, кто мне написал со словами поддержки из российских или белорусских игроков – я могу пересчитать по пальцам одной руки. А ведь у меня было столько друзей и знакомых среди них. Когда я прилетела в Майами, а это был для меня первый турнир в Туре за полгода, то для меня было шоком, что практически все ходят и делают вид, что ничего не происходит,

– заявила спортсменка.

"На самом деле ситуация очень сложная и обычно внутри агрессия, когда кто-то из россиян хотя бы не спросит как твои дела, как твои родственники в Украине. Ведь они должны это делать... Извиниться за действия своей страны, обозначить свою позицию хотя бы не публично "Некоторые, конечно, боятся, но не знаю... Мне кажется, можно бояться умереть, а в Украине сейчас ежедневно умирают люди, дети, и бояться что-то сказать точно не нужно", – подчеркнула Катарина.

К слову. Матч Кубка Билли Джин Кинг США – Украина состоится 15 – 16 апреля. Нашу страну представят Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Людмила Киченок.