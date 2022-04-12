Новый состав Украины
В составе украинской сборной произошли сразу несколько ключевых перемен. "Сине-желтые" сыграют в обескровленном состоянии.
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Состав сборной Украины
- Даяна Ястремская
- Катарина Заватько
- Надежда Киченок
- Людмила Киченок
В составе США заявлены сразу пять теннисисток – Джессика Пегула, Алисон Риск, Шелби Роджерс, Эйжа Мухаммад и Дезире Кравчик.
Какие изменения произошли в сборной Украины
Сначала в списке Украины были Элина Свитолина и Марта Костюк. Однако обе из-за травм вынуждены пропустить матчи за национальную команду.
Первая ракетка Украины не сможет сыграть из-за повреждения спины. А Ястремская заменила Костюк, которая ляжет под нож хирурга.