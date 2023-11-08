Игрок сборной Португалии переписал историю Лиги Чемпионов в день рождения своей мамы – видео

Во вторник, 7 ноября, прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них Порту на своем поле принимал Антверпен.

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу португальцев. Второй гол в этом матче забил опытный защитник Пепе, пишет 24 Канал.

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Пепе продолжает бить рекорды

40-летний футболист замкнул навес от Франсиску Консейсау после розыгрыша углового. Это взятие ворот стало историческим. Ведь никто раньше в истории Лиги чемпионов не забивал голы в таком серьезном спортивном возрасте.

Пепе отметился результативным действием в 40 лет и 254 дней, превзойдя предыдущего рекордсмена на более чем 2 года. До этого лидером среди возрастных бомбардиров был легенда Ромы Франческо Тотти, который забивал в 38 лет и 59 дней.

Смотрите видео исторического гола Пепе

Что интересно, в послематчевом комментарии для сайта УЕФА португальский защитник рассказал, что это знаковое событие произошло в день рождения его мамы, которой он пообещал забить гол.

Сегодня для меня особенный день. У моей матери день рождения, и я сказал, что сделаю все возможное, чтобы забить гол,

– заявил Пепе.

Отметим, что португалец побил не только голеадорский рекорд Лиги чемпионов, но и обновил свое же достижение среди самых старших футболистов, просто выходивших на поле. В октябре он превзошел рекорд Алессандро Костакурты, а теперь стал отрываться от преследователей.

. Пепе – 3-разовый победитель ЛЧ, он провел в этом турнире 116 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 ассистов.

Смотрите видеообзор матча Порту – Антверпен