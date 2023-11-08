Матч закінчився з рахунком 2:0 на користь португальців. Другий гол у цьому матчі забив досвідчений захисник Пепе, пише 24 Канал.

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Пепе продовжує бити рекорди

40-річний футболіст замкнув навіс від Франсіску Консейсау після розіграшу кутового. Це взяття воріт стало історичним. Адже ніхто раніше в історії Ліги чемпіонів не забивав голи у такому поважному спортивному віці.

Пепе відзначився результативною дією в 40 років та 254 днів, перевершивши попереднього рекордсмена на більше, ніж 2 роки. До цього лідером серед вікових бомбардирів був легенда Роми Франческо Тотті, який забивав у 38 років та 59 днів.

Дивіться відео історичного голу Пепе

Що цікаво, у післяматчевому коментарі для сайту УЄФА португальський захисник розповів, що ця знакова подія відбулася в день народження його мами, якій він пообіцяв забити гол.

Сьогодні для мене особливий день. У моєї матері день народження, і я сказав, що зроблю все можливе, аби забити гол,

– заявив Пепе.

Зазначимо, що португалець побив не тільки голеадорський рекорд Ліги чемпіонів, а й оновив своє ж досягнення серед найстарших футболістів, які просто виходили на поле. У жовтні він перевершив рекорд Алессандро Костакурти, а тепер почав відриватися від переслідувачів.

Довідка. Пепе – 3-разовий переможець ЛЧ, він провів у цьому турнірі 116 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Дивіться відеоогляд матчу Порту – Антверпен