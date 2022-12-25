Золотой гроб, родные уже в больнице: в Бразилии готовятся к смерти легендарного Пеле

Легендарный Пеле продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии. В его родной Бразилии уже готовятся к смерти бывшего футболиста.

Недавно 82-летний Пеле снова попал в больницу Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, но на этот раз его визит в госпиталь не был плановым. Впоследствии стало известно, что химиотерапия, которую проходит бывший нападающий сборной Бразилии, уже не помогает, а рак продолжает съедать Пеле изнутри.

К теме Рак съедает легенду футбола изнутри: Пеле становится все хуже

Жизнь легендарного футболиста подходит к концу

Поэтому врачи и родные легенды решили оставить Пеле под наблюдением медиков. Поэтому новогодние праздники пройдут Пеле в больничных палатах. Эти дни могут стать последним в жизни бразильца. Но, как видно на видео, бывшему нападающему вообще не до праздничностей.

Пеле в тяжелом состоянии: смотрите видео

Он прикован к кровати, тяжело дышит и почти не реагирует на то, что показывают на смартфоне родные. К сожалению, скоро футбольный мир может потерять еще одну легенду.

В его родном Сантосе уже готовятся к смерти Пеле. В центральном круге футбольного поля стадиона "Вила Бельмиро" установили большую палатку, в которой стоит золотой гроб, по бокам которого есть изображение Пеле.



Золотой гроб для Пеле / Фото AS

Пеле поиграл за бразильский Сантос до 1975 года.

Родные бывшей звезды футбола уже приехали в больницу, чтобы попрощаться со звездным родственником.

Хотя была информация, что Пеле самостоятельно смотрел Мундиаль в Катаре и даже поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022. Он призвал болельщиков следить за матчами в Катаре, а не его здоровьем.

Ранее семья бывшего нападающего сборной Бразилии отрицала тяжелое состояние Пеле и уверяла, что СМИ все преувеличивают.

Несколько лет уже идет борьба Пеле с раком. Осенью 2021 года бразилец лег на операционный стол, где врачи удалили опухоль, образовавшуюся в толстом кишечнике. Однако хирургическое вмешательство не улучшило состояние бывшего футболиста. Он постоянно планово приезжал в госпиталь, чтобы пройти курсы химиотерапии и обследования.