Пеле снова госпитализировали в больницу: легенда футбола пройдет курс химиотерапии
Источник:ESPN
Легендарный футболист снова вернется в больничную палату. Чемпион мира Пеле продолжает лечить онкологию.
Плановая госпитализация
81-ю легенду футбола ожидает очередной курс химиотерапии в больнице имени Альберта Эйнштейна, расположенной в бразильском Сан-Паулу. Пеле придется снова провести несколько дней в клинике.
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Бразилец начал курс химиотерапии еще в конце 2021 года. Впервые такую вынужденную процедуру Пеле прошел в начале декабря после того, как в сентябре перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли толстой кишки.
После госпитализации около месяца провел в медицинском центре. Уже в новом 2022 году Пеле продолжит свое лечение. Медики хотят получить больше информации об онкологии экс-футболиста. Состояние бразильца стабильное.
Легенда футбола болеет
- В апреле 2019 года Пеле был госпитализирован в парижскую клинику. У бразильца резко повышалась температура. После обследования "звезда футбола" была прооперирована из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.
- У Пеле проблемы с почками и предстательной железой.
Поздравил победителей награждения ФИФА
- Пеле недавно обратился к Криштиану Роналду, получившему специальное отличие от ФИФА за рекордное количество голов на уровне национальных команд.
- Также с наградами бразилец поздравил других триумфаторов Роберта Левандовски и Алексея Путельяса.