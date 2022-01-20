Планова госпіталізація
На 81-ну легенду футболу черговий чекає курс хімієтерапії у лікарні імені Альберта Ейнштейна, яка розташована у бразильському Сан-Паулу. Пеле доведеться знов провести декілька днів у клініці.
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Бразилець розпочав курс хімієтерапії ще наприкінці 2021-го року. Вперше таку вимушену процедуру Пеле пройшов на початку грудня після того, як у вересні переніс хірургічне втручання з видалення пухлини товстої кишки.
Після госпіталізації майже місяць провів у медичному центрі. Вже у новому 2022-му році Пеле продовжить своє лікування. Медики хочуть отримати більше інформації про онкологію ексфутболіста. Стан бразильця стабільний.
Легенда футболу хворіє
- У квітні 2019 року Пеле було госпіталізовано в паризьку клініку. У бразильця різко підвищувалась температура. Після обстеження "зірку футболу" було прооперовано через загострення інфекції сечовивідних шляхів.
- Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.
Привітав переможців нагородження ФІФА
- Пеле нещодавно звернувся до Кріштіану Роналду, який отримав спеціальну відзнаку від ФІФА за рекордну кількість голів на рівні національних команд.
- Також із нагородами бразилець привітав інших тріумфаторів Роберта Левандовського та Алексію Путельяс.