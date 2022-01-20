Планова госпіталізація

На 81-ну легенду футболу черговий чекає курс хімієтерапії у лікарні імені Альберта Ейнштейна, яка розташована у бразильському Сан-Паулу. Пеле доведеться знов провести декілька днів у клініці.

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Бразилець розпочав курс хімієтерапії ще наприкінці 2021-го року. Вперше таку вимушену процедуру Пеле пройшов на початку грудня після того, як у вересні переніс хірургічне втручання з видалення пухлини товстої кишки.

Після госпіталізації майже місяць провів у медичному центрі. Вже у новому 2022-му році Пеле продовжить своє лікування. Медики хочуть отримати більше інформації про онкологію ексфутболіста. Стан бразильця стабільний.

Легенда футболу хворіє

У квітні 2019 року Пеле було госпіталізовано в паризьку клініку. У бразильця різко підвищувалась температура. Після обстеження "зірку футболу" було прооперовано через загострення інфекції сечовивідних шляхів.

Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою.

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