Плановая госпитализация

81-ю легенду футбола ожидает очередной курс химиотерапии в больнице имени Альберта Эйнштейна, расположенной в бразильском Сан-Паулу. Пеле придется снова провести несколько дней в клинике.

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Бразилец начал курс химиотерапии еще в конце 2021 года. Впервые такую ​​вынужденную процедуру Пеле прошел в начале декабря после того, как в сентябре перенес хирургическое вмешательство по удалению опухоли толстой кишки.

После госпитализации около месяца провел в медицинском центре. Уже в новом 2022 году Пеле продолжит свое лечение. Медики хотят получить больше информации об онкологии экс-футболиста. Состояние бразильца стабильное.

Легенда футбола болеет

В апреле 2019 года Пеле был госпитализирован в парижскую клинику. У бразильца резко повышалась температура. После обследования "звезда футбола" была прооперирована из-за обострения инфекции мочевыводящих путей.

У Пеле проблемы с почками и предстательной железой.

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