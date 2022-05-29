"П**ды дадим и пойдут на край географии": Поворознюк поддержал ВСУ, комментируя Лигу чемпионов

Президент Ингульца Александр Поворознюк комментировал финал Лиги чемпионов между Ливерпулем и Реалом, но успел в эфире упомянуть и ситуацию на фронте. Он эмоционально напомнил, что победа будет за нашей армией.

Нам нужно лишь немного подождать

На 54 минуте матча президент Ингульца напомнил, что наша армия является сильнейшей в плане мотивации в мире. Поэтому у войны может быть только один вариант окончания – наша победа

У нас самая сильная армия по духу. Я это говорил и говорю. Еще немного подождем, пока придет оружие, которое нам обещают западные партнеры. Я думаю, такой п**ды дадим им (россиянам – 24 канал), что пойдут на край географии и забудут вообще, что такое Украина,

– подчеркнул Поворознюк.

Следует отметить, что его пригласили комментатором в эфире медиасервиса Megogo. Правда, там в этот день было две аудиодорожки. Альтернативную сделали менее цензурированной, и Поворознюк работал на ней в паре с Романом Бебехом.

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У видео есть немало нецензурной лексики. Поэтому не рекомендуем к просмотру уязвимым и несовершеннолетним – 18+.

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Как прошел финал Лиги чемпионов

С первых секунд игры команды не стали форсировать события, поэтому действовали в начале финала достаточно осторожно. Однако уже на 15 минуте игры произошел первый действительно опасный момент. У ворот Реала Салах уже в падении пробил по воротам Куртуа. Спас свою команду Тибо, который продемонстрировал невероятную реакцию и помешал голу.

Через две снова возникла опасность от Салаха. Но снова мяч пошел в руки бельгийского голкипера "сливочных".

Ливерпуль уверенно держал под контролем весь ход поединка. В первом тайме даже казалось, что у него вдвое больше футболистов на поле. Мане неплохо накрутил защиту соперника в штрафной "сливочных". Но тут его выстрел взяла на себя стойка.

Как был завоеван кубок

Весь "отдых" во время игры пошел на пользу мадридцам. На 59-й минуте Вальверде отдал разрезную передачу в штрафную. Ее адресатом был совершенно свободный Винисиус, который стремительно открыл счет в матче – 0:1. Как позже оказалось, это был победный гол и Реал победил в финале Лиги чемпионов.

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