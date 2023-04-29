"Болельщики будут довольны": Павелко назвал, когда сборную Украины возглавит новый тренер

Президент УАФ Андрей Павелко успокоил украинских болельщиков. В ближайшее время футбольная общественность узнает имя нового тренера "сине-желтых".

В июне сборная Украины проведет три матча: товарищеский с Германией и два поединка отбора Евро-2024. Действиями "сине-желтых" в этих встречах будет руководить новый тренерский штаб. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

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На матч с Германией с новым тренером

Именно благотворительный матч против "Бундестима" станет дебютным для нового тренера сборной. В преддверии июньского сбора и будет представлен новый наставник.

"Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в условленное время мы об этом объявим.

Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а у нас есть стратегия развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии", – рассказал Павелко.

Отметим, что матч против Германии состоится 12 июня, а 16 и 19 числа украинцев ожидают игры квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.