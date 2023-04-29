"Болельщики будут довольны": Павелко назвал, когда сборную Украины возглавит новый тренер
Источник:Телеканал ДОМ
Президент УАФ Андрей Павелко успокоил украинских болельщиков. В ближайшее время футбольная общественность узнает имя нового тренера "сине-желтых".
В июне сборная Украины проведет три матча: товарищеский с Германией и два поединка отбора Евро-2024. Действиями "сине-желтых" в этих встречах будет руководить новый тренерский штаб. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
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На матч с Германией с новым тренером
Именно благотворительный матч против "Бундестима" станет дебютным для нового тренера сборной. В преддверии июньского сбора и будет представлен новый наставник.
"Хочу заверить: у сборной будет новый тренер на контрольный матч с Германией и игры отбора Евро-2024 в июне. С ним есть договоренность, и в условленное время мы об этом объявим.
Я уверен, что болельщики будут довольны, потому что мы выбираем тренера не на отдельные матчи, а у нас есть стратегия развития. И на презентации мы сможем вместе с новым наставником рассказать о нашей стратегии", – рассказал Павелко.
- Напомним, что сборная Украины с поражения против Англии (0:2) стартовала в отборе Евро-2024. В этом поединке действиями команды руководил исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань.
- Основным кандидатом на должность тренера сборной давно называют Сергея Реброва. Тем не менее, украинский специалист связан контрактом с Аль-Айном до конца июня 2023 года.
- В СМИ еженедельно появляются взаимоисключающие новости по дальнейшей судьбе Реброва в Аль-Айне.
- Среди вероятных кандидатов на должность главного тренера сборной Украины называлась фамилия хорватского специалиста Славена Билича. Однако дальше разговоров дело с приглашением хорвата не пошло.