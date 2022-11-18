Парад отставок: Павелко приостановил членство в НОК Украины

Избрание в члены НОК Украины депутатов пророссийской партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса вызвало большой резонанс общества. Позиционировать себя вместе с предателями никто не желает.

Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины прошла в "лучших" советских традициях. Президентом НОК большинством голосов избрали действующего министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, а в состав членов комитета включили касту украинских приспособленцев – Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

Читайте также "Суркис и Шуфрич – члены НОК, это пи***ец": Баюл задала Гутцайту неудобные вопросы

Заявление Павелко

Однако появление пророссийских политиков в составе НОК Украины на девятом месяце полномасштабной войны вызвало бурную реакцию общества. Первым покинул НОК легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Следом за ним отказался находиться в одной компании с предателями Андрей Павелко – президент Украинской ассоциации футбола.

О своем решении он сообщил в Facebook.

"Итоги вчерашней ХХХVIІ Генеральной ассамблеи НОК Украины вызвали огромный резонанс в обществе. Что совершенно закономерно, учитывая избрание в состав членов НОК представителей запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

В то время как весь мир бойкотирует участие российских спортсменов в соревнованиях всех уровней, в состав украинского олимпийского комитета включают лиц от пророссийских политических группировок. Я лично голосовал против соответствующих решений.

А потому как участник Ассамблеи и представитель команды НОК приостанавливаю свое членство в Комитете до тех пор, пока ситуация не будет исправлена. Тысячи наших воинов не для того жертвуют своими жизнями, чтобы скандальные друзья России продолжали здесь лоббировать свои и нашего врага интересы. Слава Украине!", – написал Павелко.

Отметим, что НОК отреагировал на бурную реакцию относительно избрания одиозных политиков. На официальном сайте комитета появилось сообщение о том, что Григорий Суркис и Нестор Шуфрич покинут состав Национального олимпийского комитета Украины.