Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт был избран главой Национального олимпийского комитета Украины. Во время голосования он получил большинство голосов, опередив Жана Беленюка.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл через Instagram обратилась к Вадиму Гутцайту. Прославленная украинская спортсменка поинтересовалась, почему в санкционный список не попал бывший фигурист Виктор Петренко, выступающий в стране-агрессоре.



"Вадим, я вас поздравляю с победой на выборах в Украинский НОК. И большое спасибо, что вы мне не отвечаете на мои к вам вопросы? Вот у меня новый к вам созрел. Украина ввела санкции против ряда спортсменов страны-агрессора. Среди них представители футбола , хоккея, гимнастики, борьбы, фигурного катания и даже Формулы-1

Мой к вам вопрос: а где фигурист Виктор Петренко? Вы же знаете, наверное, он неделю назад в Барнауле вместе с Алиной Загитовой выступал в шоу Татьяны Навки", – написала Баюл.

Кстати, на Олимпиаде-1994 Оксана Баюл и Виктор Петренко были членами сборной Украины по фигурному катанию.

Оксана Баюл и Виктор Петренко / фото instagram.com/oksanabaiul

Кроме того, фигуристка красноречиво высказалась по поводу избрания в состав членов НОК Украины пророссийских политиков.

Слава Украине. Суркис и Шуфрич, Валерий Борзов – члены Национального олимпийского комитета Украины. Это пи***ец,

– высказала свою позицию Баюл.