Футболист получил по лицу от болбоя

В конце матча Рома исполняла аут. Футболист "Волков" Риккардо Калафьори подбежал, чтобы выбросить аут, но получил мячом в лицо.

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Юный болбой швырнул мяч прямо в голову левого защитника из-за того, что тот не стал брать мяч, который ему подали, а последовал за другим, таким образом затягивая время.

Итальянский футболист возмутился таким поступком парня, поэтому подошел к нему и поговорил на повышенных тонах. Весь разговор услышал лайнсмен, который передал это главному арбитру поединка россиянину Сергею Карасеву. После чего защитник Ромы увидел перед собой желтую карточку.

Кажется, болбой Аякса был разочарован нереализованными моментами своей команды. Матч завершился победой итальянцев, которые в конце встречи таки вырвали победу. В итоге – 1:2 успех праздновали гости из Италии.

Ответный Матч состоится 15 апреля.

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