Разгром от Бразилии на ЧМ стал последней каплей: сборная Южной Кореи осталась без тренера

Бразилия прервала победное шествие Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре. "Пентакампеоне" обыграли корейцев в 1/8 финала Мундиаля.

Бразилия легко разобралась с азиатским соперником 4:1. Единственный гол престижа в составе Южной Кореи забил Пайк Сенг Хо на 76-й минуте, поставив точку не только в матче, но и в путь своей сборной на ЧМ-2022 в Катаре.

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Бенту: Нужно думать о будущем

В четвертьфинал следует Бразилия. Южная Корея прощается с Мундиалем, а со сборной прощается главный тренер Паулу Бенту. После вылета из ЧМ 53-летний португалец подал в отставку.

Бенту признался, что уже давно принял решение покинуть кресло главного тренера национальной команды. Бенту поблагодарил футболистов за сотрудничество. Ведь Бенту на ЧМ-2022 привел Южную Корею в сенсацию. Его команда вышла из группы, где находилась Португалия, Уругвай и Гана, и дошла до 1/8 финала Мундиаля в Катаре.

Нужно думать о будущем, и оно не будет связано с игроками сборной Кореи. Я только что объявил об этом игрокам и президенту южнокорейской федерации. Это решение было принято еще в сентябре. Мне нужно поблагодарить игроков о том, что они сделали. Они отдали все свои силы. Я рад и горд, что был их тренером,

– сказал Бенту.

Паулу Бенту возглавлял сборную Южной Кореи с 2018 года.

Эта отставка стала пятой для национальных команд, принимавших участие в ЧМ-2022. До этого свои должности покинули тренеры сборных Бельгии, Ирана, Мексики и Ганы.

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