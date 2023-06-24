СМИ активно обсуждают тему ухода Патрика ван Леувена из Зари. Вроде бы наставник даже не прибыл в расположение команды, которая уже вышла из отпуска.

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Кто будет новым тренером Зари

Тренировочным процессом определенное время будет руководить Александр Чижов, пока руководство луганского клуба не найдет смену нидерландцу

Уже на тренировочном сборе в Польше Заря может получить нового главного тренера. Руководство луганского клуба рассматривает не только украинских кандидатов, но и иностранных специалистов.

Ранее была информация, что в случае ухода нидерландского наставника Зорю возглавит бывший тренер Мариуполя. Александр Бабич.

Отметим, что ван Леувен соединен с Зарей контрактом до конца июня 2025 года. Поэтому до конца судьба 53-летнего нидерландского специалиста в луганском клубе еще не решена. Стороны будут разговаривать.

К слову. Заря по итогам сезона УПЛ-2022/2023 заняла третье место и гарантировала квалификацию Лиги Европы. Свои формально домашние матчи "мужики" планируют проводить в соседней Польше, где и будут готовиться к новому сезону.

Напомним, что Патрик ван Леувен работает с Зарей с конца июня 2022 года. Он стал одним из немногих иностранцев, не побоявшихся ехать в Украину во время войны против России.

После бронзовых наград, к которым он привел Зорю, нидерландца сватают в Шахтер, который вроде бы попрощался с Игорем Йовичевичем. В столь сложное время хорват привел "горняков" к чемпионству УПЛ-2022/2023, но клуб решил не продолжать сотрудничество с тренером-победителем.