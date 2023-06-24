ЗМІ активно обговорюють тему відходу Патріка ван Леувена із Зорі. Начебто наставник навіть не прибув у розташування команди, яка вже вийшла з відпустки.

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Хто буде новим тренером Зорі

Тренувальним процесом певний час керуватиме Олександр Чижов, поки керівництво луганського клубу не знайде зміну нідерландцю.

Вже на тренувальному зборі у Польщі Зоря може отримати нового головного тренера. Керівництво луганського клубу розглядає не лише українських кандидатів, а й іноземних фахівців.

Раніше була інформація, що у разі відходу нідерландського наставника, Зорю очолить колишній тренер Маріуполя Олександр Бабич.

Відзначимо, що ван Леувен з'єднаний із Зорею контрактом до кінця червня 2025 року. Тому до кінця доля 53-річногоо нідерландського спеціаліста у луганському клубі ще не вирішена. Сторони будуть розмовляти.

До слова. Зоря за підсумками сезону УПЛ-2022/2023 посіла третє місце та гарантувала собі кваліфікацію Ліги Європи. Свої формально домашні матчі "мужики" планують проводити у сусідній Польщі, де й готуватимуться до нового сезону.

Нагадаємо, що Патрік ван Леувен працює із Зорею з кінця червня 2022-го року. Він став одним із небагатьох іноземців, які не побоялись їхати в Україну під час війни проти Росії.

Після бронзових нагород, до яких він привів Зорю, нідерландця сватають у Шахтар, який начебто попрощався із Ігорем Йовічевічем. У такий складний час хорват привів "гірників" до чемпіонства УПЛ-2022/2023, але клуб вирішив не продовжувати співпрацю з тренером-переможцем.