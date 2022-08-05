Патрик ван Леувен: У нас были и ошибки, без них некуда

52-летний наставник луганского клуба уверен, что у его подопечных были моменты и могли заканчивать первый поединок против румынской Университете Крайовы с большим счетом. Но подвела реализацию. Патрик ван Леувен остался доволен желанием футболистов и результатом, который показал его команда.

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Главный тренер Зари рассказал, каким был план на игру в Люблине.

Цель была поставлена ​​контролировать игру все 90 минут как в обороне, так и в атаке. Команда долго не участвовала в официальных матчах, поэтому такой результат нас более чем удовлетворяет. Я на протяжении игры контактирую с каждым футболистом и понимаю кого заменить раньше, а кто-то может и больше поиграть. У нас были и ошибки, без них никуда, так что за неделю мы подготовим команду должным образом к ответному матчу,

– сказал нидерландец.

Патрик ван Леувен рассказал, почему в заявку на поединок не попал один из лидеров команды Александр Гладкий. По словам наставника, опытный нападающий продолжает тренироваться в Заре, но пока клуб уделяет ему больше времени для подготовки. Тренерский штаб смотрит за физической формой Гладкого, от чего будет отталкиваться в будущих матчах.

"Они уже знают как я размышляю по футбольной тематике"

Поединок против Универсистата стал дебютным для Патрика ван Леувена во главе Зари. Нидерландский специалист рассказал об адаптации в команде.

"Если размышлять на тему языкового барьера, то его нет. Я встречался со своими нынешними подчиненными и раньше, когда они были намного моложе, чем есть сейчас. Они уже знают как я размышляю по футбольной тематике. По тактике, идеям, схеме в меня есть разница с бывшим тренером, но они быстро привыкли к новому. Они пытаются каждый день вкладывать все свои силы во время тренировок в свои и клубные свершения", – рассказал нидерладский специалист.

Мы провели много и тактических, и практических занятий в преддверии поединка. Даже один забитый гол в ворота соперника и победа – это уже положительный результат, но мы знаем, что можем забивать больше,

– добавил тренер.

Напомним, что единственный гол в матче забил Денис Нагнойный (1:0).

Главный тренер Зари не стал отвечать на вопрос, где будет базироваться клуб на "домашние" матчи УПЛ. В настоящее время вся концентрация команды направлена ​​на ответный матч против Университета.

К слову. Ответный матч квалификации Лиги конференций Университатя – Заря состоится 11 августа в 20:30 по Киеву.