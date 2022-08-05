Патрік ван Леувен: У нас були й помилки, без них нікуди

52-річний наставник луганського клубу впевнений, що його підопічні мали моменти та могли закінчувати перший поєдинок проти румунської Університаті Крайови з більшим рахунком. Але підвела реалізація. Патрік ван Леувен залишився задоволений бажанням футболістів та результатом, який показала його команда.

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Мета була поставлена контролювати гру всі 90 хвилин, як в обороні, так і в атаці. Команда довго не брала участь в офіційних матчах, тому такий результат нас більш ніж задовільняє. Я впродовж гри контактую з кожним футболістом і маю розуміння кого замінити раніше, а хтось може і більше пограти. У нас були й помилки, без них нікуди, то ж за тиждень ми підготуємо команду належним чином до матчу-відповіді,

– сказав нідерландець.

Патрік ван Леувен розповів, чому у заявку на поєдинок не потрапив один із лідерів команди Олександр Гладкий. За словами наставника, досвідчений нападник продовжує тренуватись у Зорі, але наразі клуб надає йому більше часу для підготовки. Тренерський штаб стежить за фізичної формою Гладкого, від чого буде відштовхуватись у майбутніх матчах.

"Вони вже знають як я міркую по футбольній тематиці"

Поєдинок проти Універсистаті став дебютним для Патріка ван Леувена на чолі Зорі. Нідерландський спеціаліст розповів про адаптацію у команді.

"Якщо розмірковувати на тему мовного бар’єра, то його немає. Я зустрічався зі своїми теперішніми підлеглими і раніше, коли вони були набагато молодші, ніж є зараз. Вони вже знають як я міркую по футбольній тематиці. По тактиці, ідеям, схемі в мене є різниця з колишнім тренером, але вони швидко звикли до нового. Вони намагаються, кожного дня вкладати всі свої сили під час тренувань у свої та клубні звершення", – розповів нідерладський фахівець.

Ми провели багато і тактичних, і практичних занять напередодні поєдинку. Навіть один забитий гол у ворота суперника і перемога – це вже позитивний результат, але ми знаємо, що можемо забивати більше,

– додав тренер.

Нагадаємо, що єдиний гол у матчі забив Денис Нагнойний (1:0).

Головний тренер Зорі не став відповідати на запитання, де буде базуватись клуб на "домашні" матчі УПЛ. Наразі уся концентрація команди спрямована на матч-відповідь проти Університаті.

До слова. Матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій Університатя – Зоря відбудеться 11 серпня о 20:30 за Києвом.