Заря – Университатя 1:0

Гол: Нагнойный, 55

Для луганской Зари это был первый официальный матч в 2022 году. Около девяти месяцев команда не проводила официальные игры. И за этот период потеряла главного тренера (Виктор Скрипник возглавил полтавскую Ворсклу), а также нескольких игроков. Команду возглавил нидерландец Патрик ван Леувен. Следовательно, не было известно, на что способна команда под его руководством.

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Первые несколько минут матча Заря "привыкала" к игре. Как и соперник. Но вскоре после начала игроки украинской команды полностью завладели инициативой. Хотя нехватка сыгранности ощущалась.

Но счастье у чужих ворот Заря искала в дальних ударах. В середине первого тайма на такую попытку решился капитан Назарина. Мяч пролетел в считанных сантиметрах от левой штанги. Потом опасный удар наносил Кабаев. Вратарь не видел момента удара, поэтому даже не бросился в сторону мяча. Но и тот пролетел мимо ворот.

Еще один опасный момент создал Булеца. Пойдя на нескольких игроков в штрафной, он сумел их продавить. Но пробивать пришлось с разворота, и силы на удар уже не осталось. Лазор со второй попытки, но таки забирал мяч в руки.

Второй тайм тоже начался с моментов у Зари. Прицельный удар нанес Нагнойный. Но голкипер в прыжке справился с ним. А вот когда молодой нападающий пробивал головой после подачи с углового, уже вратарь не спас.

Видео гола Нагнойного

Впоследствии автор результативного паса Чурко мог и сам забивать. Но решил вместо удара отдать пас. Решение было неудачным, а опасный момент – потерян.

Единственный удар в створ ворот футболисты Университатя создали за пять минут до конца основного времени. Но Мацапура с ним справился.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Зари со счетом 1:0. Теперь команды ожидает ответный матч 11 августа в Румынии. Там и определится участник плей-офф квалификации.