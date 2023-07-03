Счастлив возвратиться домой: ван Леувен дал первое интервью в качестве главного тренера Шахтера

3 июля донецкий Шахтер официально объявил имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник Зари – Патрик ван Леувен.

Нидерландский специалист заменил на тренерской скамье Игоря Йовичевича, который в сезоне-2022/2023 стал чемпионом с Шахтером, проведя всего год во главе донецкой команды. После подписание контракта с "горняками" Ван Леувен поделился первыми впечатлениями от встречи с командой.

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Нидерландец счастлив возглавить Шахтер

Новый главный тренер чемпиона Украины уже работал в структуре дончан. С 2006 по 2013 год Патрик был координатором и директором академии, поэтому рад вернуться в Шахтер и рассказал, что никогда не терял связь и знал, что происходит в клубе.

В последние годы мне всегда было приятно приезжать в Шахтер после первого периода моей работы здесь. Во время первой встречи был рад увидеть лица, знакомые мне уже, скажем, десять лет. Всегда приятно видеть, кем они стали, какими футболистами. Поэтому да, я очень счастлив вернуться в Шахтер. В период, когда я не работал в Шахтере, продолжал общаться с бывшими коллегами, менеджментом, Сергеем Палкиным, также с Дарио, игравшим за первую команду. Потому я всегда знал, что происходит в клубе. Благодаря этому общению я имел возможность перенимать опыт, который они применяют для развития футболистов, и переносить эти знания в клубы, где работал после Шахтера,

– отметил нидерландец.

Ван Леувен оценил текущий состав горняков и рассказал, каким видит развитие клуба и благодаря чему собирается добиться с ним успеха:

"Конечно, мне нравится работать с молодыми игроками, потому что ты знаешь их и понимаешь, как можешь им помочь делать каждый следующий шаг, чтобы стать профессиональными футболистами. Но сейчас они уже профессиональные футболисты, поэтому быть тренером для меня означает уметь использовать весь багаж знаний: и как вести себя на поле с младшими игроками, и одновременно работать с более опытными футболистами, с разными возрастными категориями Шахтер всегда был командой молодых и амбициозных футболистов, исполненных энтузиазма, поэтому я надеюсь использовать энтузиазм и энергию игроков, чтобы добиться успехов клубом».



В тренерский штаб Патрика войдут два нидерландских ассистента: тренер по работе с полевыми игроками – Раймонд Аттевелд, а также тренер вратарей – Деннис Гентенар. Помогать ван Леувену будут и украинские специалисты: Дмитрий Кабачок, работающий с аналитикой, Валерий Блохин, работающий с физическими показателями, Оскар Ратулутра и Александр Чижов, связанные с Шахтером уже достаточно давно. Также к Шахтеру присоединился Карло Николини, ранее работавший с Мирчей Луческу.

Нидерландский специалист сообщил, что долго не думал при приглашении от Шахтера возглавить команду и рассказал, что стало главным фактором при принятии предложения:



Ключевым стало то, что многие говорили мне: "Этот клуб в твоей крови". У меня очень хорошая связь с Шахтером. Это было одним из моих лучших решений – покинуть Нидерланды и переехать в Украину, чтобы работать в донецком Шахтере, участвовать в росте клуба в то время, когда есть много амбиций, много возможностей стать ведущей европейской командой. Было очень приятно возвратиться. И когда появляется такая возможность, то это не тот случай, над которым ты много размышляешь.

Напоследок ван Леувен обратился к украинцам и болельщикам Шахтера:

"В прошлом году я работал в другом украинском клубе и могу заметить, что страна стала более патриотической в такое тяжелое время. Я вижу, как люди поддерживают друг друга не только в пределах клуба, но и просто на улицах, поэтому я считаю, что нашим болельщикам надо продолжать верить в положительную развязку и с помощью Шахтера получать удовольствие от команды и развития клуба в этот сложный период".