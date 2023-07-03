Нідерландський спеціаліст замінив на тренерській лаві Ігора Йовічевіча, який у сезоні-2022/2023 став чемпіоном із Шахтарем, провівши лише рік на чолі донецької команди. Після підписання контракту з "гірниками" ван Леувен поділився першими враженнями від зустрічі з командою.

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Нідерландець щасливий очолити Шахтар

Новий головний тренер чемпіона України вже працював у структурі донеччан. З 2006 до 2013 року Патрік був координатором та директором академії, тому радий повернутися до Шахтаря й розповів, що ніколи не втрачав зв'язок та знав, що відбувається у клубі.

Упродовж останніх років мені завжди було приємно приїжджати до Шахтаря після першого періоду моєї роботи тут. Під час першої зустрічі був радий побачити обличчя, які мені знайомі вже, скажімо, десять років. Завжди приємно бачити, ким вони стали, якими футболістами. Тому так, я дуже щасливий повернутися до Шахтаря. У період, коли я не працював у Шахтарі, продовжував спілкуватися з колишніми колегами, менеджментом, Сергієм Палкіним, також із Дарійо, який грав за першу команду. Тому я завжди знав, що відбувається в клубі. Завдяки цьому спілкуванню я мав можливість переймати досвід, який вони застосовують для розвитку футболістів, і переносити ці знання в клуби, де я працював після Шахтаря,

– зазначив нідерландець.

Ван Леувен оцінив поточний склад гірників та розповів яким бачить розвиток клубу й завдяки чому збирається досягти з ним успіху:

"Звісно, мені подобається працювати з молодшими гравцями, тому що ти знаєш їх і розумієш, як можеш їм допомогти робити кожен наступний крок, щоб стати професійними футболістами. Але зараз вони вже є професійними футболістами, тому бути тренером для мене означає вміти використовувати весь багаж знань: і як поводитися на полі з молодшими гравцями, і водночас працювати з більш досвідченими футболістами, з різними віковими категоріями. Шахтар завжди був командою молодих та амбіційних футболістів, сповнених ентузіазму. Тому я сподіваюся використати ентузіазм і енергію гравців, щоб досягти успіхів з нашим клубом".



До тренерського штабу Патріка увійдуть два нідерландські асистенти: тренер з роботи з польовими гравцями – Раймонд Аттевелд, а також тренер воротарів – Денніс Гентенар. Допомагати ван Леувену будуть і українські спеціалісти: Дмитро Кабачок, який працює з аналітикою, Валерій Блохін, який працює з фізичними показниками, Оскар Ратулутра та Олександр Чижов, які пов’язані з Шахтарем уже досить давно. Також до Шахтаря приєднався Карло Ніколіні, який раніше працював із Мірчею Луческу.

Нідерландський спеціаліст повідомив, що довго не думав при запрошенні від Шахтаря очолити команду та розповів, що стало головним фактором при прийнятті пропозиції:



Ключовим стало те, що багато людей казали мені: "Цей клуб у твоїй крові". У мене дуже гарний зв’язок із Шахтарем. Це було одним з моїх найкращих рішень – залишити Нідерланди і переїхати в Україну, щоб працювати в донецькому Шахтарі, брати участь у зростанні клубу в той час, коли є багато амбіцій, багато можливостей ставати провідною європейською командою. Було дуже приємно повернутися. І коли з’являється така можливість, то це не той випадок, над яким ти багато розмірковуєш.

Наостанок ван Леувен звернувся до українців та вболівальників Шахтаря:

"Минулого року я працював в іншому українському клубі і можу зауважити, що країна стала більш патріотичною в такий важкий час. Я бачу, як люди підтримують одне одного не тільки в межах клубу, а й просто на вулицях, тому я вважаю, що нашим уболівальникам треба продовжувати вірити в позитивну розв’язку і за допомогою Шахтаря отримувати задоволення від команди та розвитку клубу в цей складний період".

Нагадаємо. Патрік ван Леувен підписав контракт із "гірниками" до 30 червня 2025 року. Минулого сезону він очолював луганську Зорю, з якою здобув "бронзу" УПЛ та став найкращим тренером сезону за результатами голосування представників усіх клубів українського елітного дивізіону.